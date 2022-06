Hamilton declara torcida a Leclerc e descarta correr pela Ferrari na F1

A atual temporada da Fórmula 1 ainda está no começo, mas Max Verstappen e Charles Leclerc já assumiram os postos de protagonistas do campeonato. E o grande rival do holandês em 2021, Lewis Hamilton, declarou pra quem vai sua torcida neste ano de declínio de sua Mercedes: o monegasco da Ferrari. O heptacampeão revelou, ainda, não ter a pretensão de um dia representar a escuderia italiana.