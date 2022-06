Homem que teve perna atingida por árvore no AC precisa de doação de sangue

O operador de motosserra Eliézio Santos da Silva, 53 anos de idade, continua internado em Rio Branco. Na semana passada, ele sofreu um acidente de derrubada quando estava trabalhando em uma propriedade no Rio Purus. Teve múltiplas fraturas na perna esquerda.

De acordo com a família, na capital acreana, ele foi submetido a uma cirurgia e, conforme a equipe médica, precisa passar por outro procedimento. Para tanto, está precisando de sangue do tipo OB positivo. “Pedimos encarecidamente que as pessoas de bom coração nos ajude nesse momento. Ele é um grande homem, trabalhador e um bom pai de família”, comentou sua afilhada, Francineide Nogueira de Jesus.

Quem puder doar sangue e quiser obter mais informações, deve entrar em contato pelo telefone (68) 9 9221 9857. “Essa cirurgia é extremamente necessária, por isso, estamos pedindo o apoio da população”, acrescentou.

Eliézio mora no Bairro Cidade Nova, em Sena Madureira.

Na data do ocorrido, ele trabalhava dentro da floresta, em uma derrubada, quando foi atingido por uma árvore na perna esquerda. “Graças a Deus que na hora do acidente ele conseguiu correr e a árvore atingiu somente a perna. Se tivesse atingido outras partes do corpo, provavelmente ele não estaria vivo”, destacou a dona de casa Branca, esposa da vítima.