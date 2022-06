De acordo com o jornal britânico The Mirror, o artista, Dean Gunther, de 34 anos, afirmou ter sido um desafio criar o modelo de tênis nos pés do cliente. “Eu queria criar a ilusão de que a pessoa está usando sapatos, mesmo estando descalça”, disse.

A tatuagem foi feita à mão livre e levou cerca de oito horas, em ambos os pés. “Eu tive que garantir que tudo fluísse com os contornos do corpo. Um estêncil não funcionaria neste caso, então é tudo à mão livre”, explicou Gunther. Vídeo do processo de criação foi compartilhado nas redes sociais no último fim de semana. O cliente adorou a versão. 🤣 Homem tatua tênis nos pés e desabafa: “Cansado de comprar novos” Tatuador compartilhou o resultado nas redes sociais. Cliente ficou satisfeito com o modelito nos pés. Leia: https://t.co/nEt8R5nuUh pic.twitter.com/Vx5YXAxIf3 — Metrópoles (@Metropoles) June 14, 2022