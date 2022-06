Hospital no interior do AC recebe dezenas de pessoas por dia com síndrome respiratória, diz direção

Nesses últimos dias tem aumentado de maneira significativa o número de atendimentos no Hospital João Cancio Fernandes, em Sena Madureira. Os principais quadros se referem à Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Nesta quinta-feira (23), três crianças estão internadas com problemas respiratórios e várias outras receberam atendimento ao longo do dia. Há também onze adultos internados na unidade, sendo que a grande maioria apresenta os mesmos sintomas.

De acordo com funcionários do Hospital, todos os dias dezenas de moradores têm procurado atendimento. Uma foto enviada na tarde desta quinta-feira (23), mostra um aglomerado de pessoas no hospital.

Na contramão dessa estatística, se verifica que até agora a campanha de vacinação contra a gripe tem tido pouca adesão em Sena Madureira.