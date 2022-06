Ifac está com inscrições abertas para especialização em Educação Profissional, Científica e Tecnológica

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para 30 vagas no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), oferecido pelo Campus Rio Branco. O prazo de inscrições termina no dia 27 de junho.

A especialização em EPCT visa proporcionar a qualificação e o aprofundamento de conhecimentos aos profissionais que atuam ou desejam atuar na Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com vistas ao aprimoramento da prática pedagógica e dos processos educativos.

Clique aqui para acessar o edital

O curso será desenvolvido na modalidade semipresencial de ensino e está organizado em 12 disciplinas. Cada disciplina possui 30 horas de duração, sendo 24 horas presenciais e seis horas não presenciais. A carga horária total do curso é de 360 horas.

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Rio Branco, com realização das aulas na sexta-feira, no período noturno, e sábado, nos períodos matutino e vespertino. As atividades não presenciais serão realizadas em horário agendado pelo professor da disciplina de acordo com o cronograma a ser divulgado no calendário letivo da pós-graduação.

Inscrições

As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, via internet, no site: https://selecoes. ifac.edu.br/. Para se inscrever, o candidato deverá preencher todos os campos obrigatórios apresentados na Ficha de Inscrição, conferir os dados, inserir os documentos digitalizados e demais termos no campo “Anexo” e depois “enviar”.

Informações adicionais poderão ser obtidas por meio da Coordenação de Pós-Graduação em EPCT do Campus Rio Branco, durante o período de inscrição, pelo e-mail: <[email protected] ifac.edu.br>.