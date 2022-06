IGESAC abre licitação de pregão presencial para locação de impressoras e multifuncionais

O Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC) abre licitação de pregão presencial 0002/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de pessoa jurídica, para locação de impressoras e multifuncionais (impressão, scanner e cópia), preto e branco e coloridas, incluindo todos os serviços de manutenção e assistência técnica, fornecimento de todo o suprimento (toners, cartuchos, componentes eletrônicos e mecânicos, entre outros), com exceção do papel, para atender as demandas do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC). Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 01 de julho de 2022, 08:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.