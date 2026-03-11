12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

TJAC abre editais de leilão eletrônico para vendas de terrenos e imóveis em Rio Branco; confira

Para participar, é necessário realizar cadastro no site www.deonizialeiloes.com.br

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
TJAC divulga oportunidade de compra de imóveis e terrenos em Rio Branco no leilão eletrônico
TJAC divulga oportunidade de compra de imóveis e terrenos em Rio Branco no leilão eletrônico/Foto: Ilustração

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, abriu três editais de leilão para a venda de terrenos e imóveis localizados na capital acreana. Os leilões acontecem no dia 16 de abril, quando serão abertas duas oportunidades para lances, a primeira se encerra às 10h e a segunda às 12h.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Para participar, é necessário realizar cadastro no site www.deonizialeiloes.com.br, da leiloeira responsável, com antecedência mínima de 24 horas. Contudo, na primeira etapa só serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Já na segunda abertura serão aceitos lances com mínimo de 50% do valor da avaliação.

LEIA TAMBÉM: Governo abre leilão eletrônico com 20 máquinas do Deracre; lances começam nesta sexta-feira

Os editais dos leilões estão publicados na edição n.°7.973 do Diário da Justiça Eletrônico, desta quarta-feira (11).

Veja abaixo a descrição dos itens:

  • Lote situado no Bairro Nova Estação, com 568,21 m², construções dentro da área, utilizada para fins comerciais. O valor da avaliação é de R$381.117,90.
  • Lote de terra rural no Ramal Bela Vista, Floresta Sul, próxima ao anel viário no trecho da terceira ponte, com 4,50 hectares, com avaliado em R$1.555.000,00.
  • Dois terrenos com 596,24m², sendo um imóvel urbano misto pois contém casa e ponto comercial, avaliado em R$228.790,75.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.