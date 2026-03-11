TJAC abre editais de leilão eletrônico para vendas de terrenos e imóveis em Rio Branco; confira

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, abriu três editais de leilão para a venda de terrenos e imóveis localizados na capital acreana. Os leilões acontecem no dia 16 de abril, quando serão abertas duas oportunidades para lances, a primeira se encerra às 10h e a segunda às 12h.

Para participar, é necessário realizar cadastro no site www.deonizialeiloes.com.br, da leiloeira responsável, com antecedência mínima de 24 horas. Contudo, na primeira etapa só serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação. Já na segunda abertura serão aceitos lances com mínimo de 50% do valor da avaliação.

Os editais dos leilões estão publicados na edição n.°7.973 do Diário da Justiça Eletrônico, desta quarta-feira (11).

Veja abaixo a descrição dos itens: