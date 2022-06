Igreja de Sena se manifesta sobre envolvimento de padre em acidente que amputou perna de jovem

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, através do Frei Moisés Oliveira Coelho, pároco da igreja, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o acidente ocorrido em Sena Madureira, na noite da última sexta-feira (3), entre um carro e uma moto, sendo o carro conduzido por um religioso da paróquia.

Em nota, a Paróquia afirma que o condutor do carro prestou assistência, ligou para o serviço de emergência e permaneceu no local até a chegada da polícia para prestar as informações necessárias às autoridades.

“Além das avarias em ambos os veículos, o condutor da motocicleta precisou ser encaminhado a Rio Branco para fins de receber tratamento especializado, ante seu estado de saúde”, diz a nota.

Ainda em nota, a Paróquia informa que vem mantendo contato com a família, bem como se colocando à disposição para colaborar com a recuperação da saúde do jovem. “Portanto, o momento é de nos solidarizamos com o jovem e seus familiares, pedindo a Deus que estabeleça a sua saúde e que logo retorne para o seio de sua família”, diz outro trecho.

Veja nota na íntegra: