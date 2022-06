Imagem feita no Acre concorre a concurso de fotografia no Pará

A fotografia feito pelo professor Marcos Silveira da Universidade Federal do Acre (Ufac) foi selecionada como finalista do I Concurso de Fotografia “Flora e Funga: olhar amazônico” do Programa de Pós-graduação em Botânica da Universidade Federal Rural da Amazônia, no Pará, e do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Marcos Silveira concorre na Categoria B: Fotografias realizadas com câmeras de celular, com a imagem da Phallus cf. haitangensis, capturada na Fazenda Experimental Catuaba, em Senador Guiomard.

A votação do público começou nesta terça-feira (14) e segue até domingo (19). Para ajudar o Acre a ganhar destaque no concurso, só precisa curtir a foto no Instagram do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Botânica Tropical (PPGBot) através do link abaixo.