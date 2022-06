Instituto Dom Moacir abre vagas para curso de técnico em serviços públicos

O Instituto de educação profissional e tecnológica- Iepetec/Dom Moacir publicou no adiar Oficial desta quinta-feira (9),

a abertura de processo seletivo para ingresso no Curso Técnico em Serviços Públicos na modalidade Presencial Concomitante, em

São 25 vagas para alunos do ensino médio e as inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (10).

A inscrição que será efetuada de forma presencial, através de ficha de inscrição, na Escola José Gurgel Rabello, situado a Rua João Ambrósio Taveira, no 80, bairro Cidade Nova – Feijó, dias 09 e 10 de junho no horário das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30.

Requisitos para inscrição:

Preencher corretamente todos os campos da ficha de inscrição;

Levar cópia legível dos documentos pessoais (RG,CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico) e com- provante de inscrição no CadÚnico (caso tenha)

Caso o candidato seja menor de 18 anos deverá no ato da inscrição comparecer acompanhado com o responsável legal e este deverá apresentar a cópia do RG;

Preenchar a ficha de cadastro de credor;

Informar telefone para contato ativo;

Informar e-mail ativo;

Possuir escolaridade exigida pelo curso, no ato da inscrição.