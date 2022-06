Itaú abre mais de 400 vagas de emprego; veja como se inscrever

Muitas pessoas estão desempregadas no país, e em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Atualmente, o banco Itaú está com mais 400 vagas de emprego abertas por todo o país. As oportunidades são para variados cargos, que podem exigir diferentes níveis de escolaridade e especialização.

A maioria das vagas de trabalho possui lotação no estado de São Paulo, mas há oportunidades também nos seguintes estados: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais.

Conheça as vagas de emprego do Itaú

Estão disponíveis diferentes oportunidades de trabalho para atuação em um dos maiores bancos privados do país. Confira alguns dos cargos que possuem inscrições abertas:

Analista de Planejamento Comercial Sênior;

Analista de Marketing — Sênior;

Analista de Operações de Seguros — Pleno;

Analista de Planejamento;

Analista Comercial de Microcrédito;

Gerente de Contas (Veículos);

Arquiteto de Soluções;

Analista de Tesouraria — Pleno;

Analista de Produtos Digitais Cartões;

Analista de Políticas de Crédito e Rentabilidade;

Gerente de Engenharia de TI;

Jovem Aprendiz;

Analista de Políticas de Cobrança Pleno;

Analista de Finanças de Operações;

Analista Corretora de Seguros;

Analista de Modelagem — Sênior;

Coordenador (a) de dados;

Analista de Pessoas — Sênior;

Analista de Prevenção a Fraudes — Sênior;

Analista Contábil;

Consultor de Seguros;

Coordenação de Planejamento.

As demais vagas com inscrições abertas você confere na página do Itaú Carreiras na internet.

Os profissionais contratados terão acesso à remuneração compatível com o mercado de trabalho. Além disso, recebem benefícios, como:

Vale-transporte;

Vale-refeição e/ou vale-alimentação;

Convênio médico e odontológico;

Seguro de vida;

Previdência privada;

Descontos exclusivos nos produtos financeiros do Itaú;

Licença maternidade estendida;

Auxílio-creche e/ou Babá (para papais e mamães).

Inscreva-se

Não há prazo para inscrição. Dessa forma, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, faça a sua quanto antes. As inscrições nas vagas de emprego devem ser realizadas de forma online:

Acesse a página de carreias do Itaú;

Localize o cargo que deseja disputar, lembre de conferir o local de lotação;

Selecione o cargo;

Em seguida, leia os requisitos para a vaga;

Por fim, clique na opção de candidatar-se ao cargo e siga os passos da página.

Sobre o Itaú

O Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina, graças à união do Itaú com o Unibanco. A sede está na cidade de São Paulo.

A instituição possui hoje mais 100 mil colaboradores atuando em suas unidades, divididos em diferentes áreas. Além disso, o Banco Itaú tem subsidiárias em países, como Argentina, Paraguai e Uruguai.