Joelma escorrega e cai no palco durante show na Bahia; veja

A cantora Joelma deu um pequeno susto nos fãs presentes em seu show em Medeiros Neto (BA), na noite do último domingo (19/6). Enquanto dançava uma das músicas, a artista escorregou e caiu no palco, ficando de pernas para o ar. Ela continuou cantando do chão e depois seguiu com a apresentação.

Algum tempo depois, no entanto, uma das bailarinas de Joelma também escorregou durante uma outra coreografia e foi ao chão, fazendo a cantora cair na risada. De maneira leve, a vocalista do Calypso brincou com a situação: “Hoje é o Dia Internacional da Queda”. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!