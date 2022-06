Johnny Depp faz vídeo para agradecer apoio de fãs durante julgamento

Após criar uma conta no TikTok, Johnny Depp resolveu agradecer os fãs pelo apoio durante o julgamento contra Amber Heard. O ator publicou o primeiro vídeo na rede social com os melhores momentos que ele gravou durante o processo.

“A todos os meus apoiadores mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Percorremos o mesmo caminho juntos. Fizemos a coisa certa juntos, tudo porque vocês se importavam. E, agora, vamos todos avançar juntos. Vocês são, como sempre, meus patrões e, mais uma vez, não tenho como agradecer mais. Então, obrigado. Meu amor e respeito”, escreveu ele.

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD

♬ Stranger – Love Joys

Na quarta-feira (1º/6), após ganhar parte do processo, Depp postou uma declaração nas redes sociais agradecendo por ter recebido a “vida de volta”.

“Estou verdadeiramente agradecido. Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso”, disse.