Jovem discute com monitorado por tornozeleira eletrônica e é encontrado morto com dois tiros na cabeça

O corpo do jovem Fernando da Silva Moraes, de 24 anos, foi encontrado morto com dois tiros na cabeça na madrugada deste domingo (12), no km 68, às margens da BR-364, nas proximidades do ramal da Enco, no distrito de Vila Campinas, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Fernando estava participando de um arraial na Vila Campina, na noite de sábado (11), quando acabou se desentendendo com o monitorado por tornozeleira eletrônica idenficado como Maciel Cavalcante. Na discussão, Maciel disse para todos presentes “vou matar esse cara”, e em seguida saiu do evento.

O corpo de Fernando foi encontrado por populares que passavam às margens da BR-364. O jovem estava caído e havia marca de dois tiros na cabeça e ao lado dele estava a motocicleta da vítima, de modelo Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha e placa QLU-9C99.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local só pode atestar a morte de Fernando.

Policiais Militares foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Fernando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem realizados os exames cadavéricos.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro