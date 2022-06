Jovem perde controle da motocicleta e bate em porte de energia elétrica em Rio Branco

O motociclista Geovane Medeiros Brandão Júnior, 22 anos, ficou ferido após perder o controle da própria motocicleta e bater em um poste de energia elétrica em uma rotatória na Avenida Ceará, no bairro Tangará, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Geovane estava trafegava sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa NAE-4066, pela avenida Ceará, quando tentou desviar de um outro veículo que estava fazendo o retorno na rotatória e bateu em um poste de energia elétrica. Após o acidente, o condutor do veículo fugiu do local.

No impacto, Geovane bateu a cabeça e caiu desacordado em cima da calçada. Na batida, o jovem ficou com punho direito quebrado e também teve uma lesão na cabeça.

Populares que prestaram os primeiros atendimentos as vítimas, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam Geovane para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, a motocicleta foi entregue a familiares da vítima.