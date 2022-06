“Jurassic World: Domínio” estreia no Cine Araújo; confira os horários e programação

A sequência do filme Jurassic World, o sexto longa da série Jurassic Park e o terceiro filme da série Jurassic World chega ao Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, para a alegria dos fãs. Mais nostálgico que nunca, “Jurassic World: Domínio”, traz de volta às telas da sétima arte Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) e Dr. Ian Malcom (Jeff Goldblum). Não podemos deixar de citar os personagens principais da série Jurassic World, Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e Owen Grady (Chris Pratt).

O filme promete ser o final épico da era jurássica. “Jurassic World: Domínio” é ambientado anos após “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018. O longa mostrará a ilha Isla Nublar destruída e com as diversas feras pré-históricas vagando e caçando ao lado de humanos, o que as duas gerações tentarão, juntas, consertar mais uma vez. Ficou curioso? Corre para o Cine Araújo.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (3D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 14h30, 17h30, 20h30, 16h57, 19h57 e 22h57

____________________________________

SALA 02 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – DUBLADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 13h40 e 15h51

DIARIAMENTE: 16h20, 19h, 21h40, 18h31, 21h11 e 23h51

____________________________________

SALA 03 – (2D) – DR. ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 126 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h e 16h06

DIARIAMENTE: 16h30, 19h, 21h30, 18h36, 21h06 e 23h36

____________________________________

SALA 04 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 13h e 15h27

DIARIAMENTE: 16h, 19h, 21h50, 18h27, 21h27 e 00h17

____________________________________

SALA 05 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 13h30 e 15h57

DIARIAMENTE: 16h20, 19h10, 18h47 e 21h37

SALA 05 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – LEGENDADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 22h e 00h27

_________________________________________________

SALA 06 – (2D) – JURASSIC WORLD: DOMÍNIO – DUBLADO

FICÇÃO – 147 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h e 16h27

SALA 06 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – DUBLADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 17h, 19h30, 19h11 e 21h41

SALA 06 – (2D) – TOP GUN: MAVERICK – LEGENDADO

AÇÃO – 131 MIN – verificar classificação

DIARIAMENTE: 22h e 00h11

