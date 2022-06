Marcha para Jesus em Rio Branco terá show de André Valadão nesta sexta-feira

Será nesta sexta-feira, 17 de junho, a Marcha para Jesus 2022 em Rio Branco.

O evento que reúne centenas de lideranças evangélicas do Acre está marcado para as 15h, com concentração em frente ao Terminal Urbano.

O cantor André Valadão será a atração especial do evento.

O Marcha tem o apoio do Governo do Estado e da TV Boas Novas.

O líder do movimento no Acre, o pastor Paulo Machado, disse em suas redes sociais que o evento terá também a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas o Palácio do Planalto não confirmou a informação.