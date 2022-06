Melhores lugares para comemorar o Dia dos Namorados em Rio Branco; confira

Sugestões: [email protected]

CLÍNICA CORPUS DIA DOS NAMORADOS

Já escolheu o presente do seu amor ou amada? A Clínica corpus tem o presente ideal!

NIVER

No domingo (5), o jornalista Wiliandro Derze deu mais uma volta ao redor do sol, e para comemorar a data recebeu convidados na sua Maison.

RAINHA DO RODEIO DA EXPOACRE

As inscrições da Rainha do Rodeio abriu inscrição virtualmente ontem (7), pelo endereço @rainhadorodeioexpoacre. A partir de segunda (13) ocorrerão as inscrições presenciais na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 32 anos e ser residente há mais de um ano em Rio Branco.

Em sua vigésima terceira edição, é organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, com apoio da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS) e com participação da coordenação da Expoacre.

CURSO

A premiada micropigmentadora Halyne Lessa realiza em Rio Branco nos dias 15 e 16 deste mês o curso de designer de sobrancelhas com vagas limitadas, então, não perca esta oportunidade!

LEITURA

A coluna indica a leitura do livro “Não foi Revolução nem Acreana”, escrita pelo pós-doutor Eduardo de Araújo Carneiro.

TRACK DONN FESTIVAL

Sexta-feira (10) é dia de você acompanhar festival DONN, com atração de Adonay e Banda, Nayara Vilela e Dj Lauana Alencar, a partir das 18h.

FRAN JACOB

Quer arrasar com lindos cílios? Anota o nome: Fran Jacob.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o casal Joelma Severo e Jorge Farias em ensaio dos Dia dos Namorados para a loja do casal, Jorge Cosméticos.

REGISTRO

A jornalista Ana Paula Batalha está no Rio Grande do Sul aproveitando o tempinho bom e o namorado Jurandir Schneider.

OS MELHORES LUGARES PARA COMEMORAR O DIA DOS NAMORADOS

Para comemorar o dia dos namorados, nada melhor que um belo jantar e um ótimo ambiente para brindar esta data tão especial ao lado de quem se ama.

Anota a dica para não errar!

SERINGAL BIER

No sábado, o Seringal Bier recebe os casais para comemorar a data em uma noite romântica com um menu de encher os olhos, com opções de volante, entrada, prato principal, sobremesa e finalização com caldinho. O ambiente decorado com som ao vivo e depois baladinha. Tudo isso por apenas R$ 295,00, o casal, porém, as reservas estão esgotadas!

VINTAGE

Uma noite em Londres, o Vintage Pub recebe os casais no domingo, 12, com música ao vivo com Adonay Brasil e Banda Thee Sounds.

O menu com combo promocional por apenas R$ 200,00 com direito a entrada: Orion Rings; Prato principal: Camarão Internacional; e sobremesa: American Brownie.

A CONFRARIA

A Confraria Gastrobar recebe os casais no dia 12, com entrada grátis, muita musica romântica com Sandro Angelim e Banda e com pagamento apenas do couvert artístico de R$15,00 por pessoa e consumação. Também serão distribuídos brindes aos casais.

TARDEZINHA GRILL E FISHES

O Tardezinha recebe os casais no sábado, 11, a partir das 21h, com um delicioso menu com estrada: Brusqueta, antepastos, berinjela, kibe cru, pão sírio. Prato principal: Alcatra ao molho poivre, penne ao molho de camarão, peixe na manteiga de ervas, salpicão ou salada tropical e uma rolha para vinho. A atração fica com Gabriel Correa. Tudo isso por R$ 250,00.

NOBILE SUÍTES

O Hotel Nobiles tem vários pacotes para você aproveitar esta data com muito amor e romantismo. Pacotes com jantar e hospedagem e só jantar. O show ao vivo fica por conta de Leia Lima.

Confira todos os pacotes:

QGIV GASTROBAR

Para quem pretende passar o Dia dos Namorados na fronteira a coluna indica o Q. GIV Gastrobar. O ambiente está lindo, os empresários Tânia e Walter/ Brega, estão cuidando dos mínimos detalhes e um menu amplo para todos os gostos e bolsos. O ambiente passou por uma reforma, ficando mais lindo e com local para lindos registros. As atrações ficam por conta de Luan Lima, Jhow de Abreu e Dj Thiago.

VEM AI…

Chegando o dia dos meus leitores conhecerem um novo espaço de beleza com um novo conceito. AGUARDEM!!!