Menor é apreendido e jovem de 19 anos preso com skunk e cocaína em Rio Branco

Ruan Lucas Martins de Oliveira, de 19 anos, foi preso, e um menor de idade foi apreendido, ambos acusados de tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (10), no Beco da Cacimba, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição do Giro, do Bope, estava em patrulhamento de rotina pela região, quando avistou um menor de idade saindo com entorpecentes nas mãos de dentro do Beco da Cacimba. Ao perguntar para o rapaz onde ele comprou a droga, o jovem foi respondeu que conseguiu com uma pessoa no final do beco.

A guarnição foi até o local indicado pelo menor e prendeu o jovem Ruan, que estaria vendendo as drogas. O acusado ainda tentou correr e se desfazer do ilícito, mas acabou abordado e preso. Na revista pessoal foi encontrado 6 trouxinhas de cocaína e 7 papelotes de skunk e R$ 80 em espécie, provavelmente oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e o outro recebeu voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para a tomada das medidas cabíveis.