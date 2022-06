Mesmo com surto de síndromes respiratórias em crianças, médicos mantém greve prevista para o dia 30

Há duas semanas, os médicos deliberaram pela retomada da greve, por tempo indeterminado a partir do dia 30 de junho. Nem a intensificação do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) fez os profissionais desistirem da decisão, motivada, segundo o sindicato da categoria, por falta de avanços nas negociações com o Governo, e a greve deve incluir “movimentos alternativos jamais vistos”.

Apesar da continuidade do movimento grevista, o atendimentos de urgência, como são a maioria dos prestados às crianças com síndromes respiratórias, não serão afetados. “Os médicos possuem serviços essenciais inadiáveis que não podem parar, e o atendimento para as crianças está dentro”, disse ao ContilNet a assessoria de imprensa do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed).

Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho, concurso público, gratificações devidas, como o pagamento do adicional de insalubridade, mais investimentos na saúde, principalmente no setor de pediatria do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).