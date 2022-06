Michel Teló confirma separação, escancara chifre e desabafo deixa o Brasil em choque: “Achava que fosse pra sempre”

Michel Teló é casado com Thaís Fersoza desde 2014 e juntos, eles formam um dos casais mais queridinhos do público, devido a parceria e às declarações de amor românticas que ambos fazem nas redes sociais. Juntos, eles são pais de Melinda, de 5 anos de idade, e Teodoro, de apenas 4 anos.

Michel Teló e Thais Fersoza se conheceram no carnaval do Rio de Janeiro e foi amor à primeira vista. “Deus me deu esse presente, eu cruzei com o Michel em uma cena de novela. Sabe aquele esbarrão? Ele estava vindo e estava indo”, disse a esposa do cantor sertanejo.

Entretanto, a vida de Michel Teló nem sempre foi só flores. Em 2012, ele precisou colocar um ponto final em seu relacionamento com a dentista Ana Carolina. Eles foram casados de 2008 até 2012 e a separação se deu em meio a um escândalo de traição.

De acordo com informações divulgadas por Leo Dias, colunista do Metrópoles, que na ocasião trabalhava no jornal O Dia, a dentista traiu Michel Teló com um de seus ex-namorados e chocou o Brasil.

Mesmo após os boatos da traição, Michel Teló tentou se acertar no casamento, mas não deu certo. “Ana Carolina está morando com o pivô da separação. É o primeiro caso na história recente do Brasil em que um artista que estourou na mídia não trai a mulher, mas sim é substituído por outro. Com tanto sucesso, Michel Teló até conseguiu segurar firme o casamento, mas não imaginava que Ana Carolina tomaria outro rumo”, disse Leo Dias na época.

Abalado, Michel Teló, emitiu uma nota para esclarecer o assunto: “Quando me casei, eu achava que fosse para sempre, mas infelizmente, as coisas não aconteceram da nossa maneira. Minha vida é entregue a Deus e ele propósitos em nossas vidas”, iniciou.

E continuou: “Desejo muita felicidade para a Carol, com quem dividi seis anos de minha vida, três de namoro e mais três de casamento. Este será meu único comentário sobre o assunto, espero que respeitem este momento doloroso tanto para mim, como para a Carol”.