Morador de rua é esfaqueado enquanto caminhava por rua em Rio Branco

O morador de rua José Queiroz dos Santos, 36 anos, foi atacado e ferido com um golpe de faca na noite desta quinta-feira (23), na Rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José estava caminhando em via pública quando foi atacado por uma pessoa desconhecida que, de posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen e, devido a violência da furada, ainda fraturou um costela e perfurou o pulmão da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Após ser furado, o homem ainda conseguiu voltar para onde ele estava morando provisoriamente, que é um galpão abandonado na rua Baguari, e pediu ajuda a esposa dele que acionou a Policia Militar e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico que, após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as informações e características do criminoso e, em seguida, fizeram ronda pela região na tentativa de encontrar o acusado, mas não tiveram êxito.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).