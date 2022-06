Morre em Rio Branco, Reginalda Lima da Silva, servidora da Sefaz e dirigente petista

Morreu na última quinta-feira (3), em Rio Branco, Reginalda Lima da Silva, servidora da Secretaria de Estado de Fazenda e militante do Partido dos Trabalhadores. Ela lutava contra um câncer no pâncreas.

O PT do Acre emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Reginalda. Leia na íntegra:

Nota de Pesar

O Partido dos Trabalhadores do Acre comunica com pesar o falecimento da companheira Reginalda Lima da Silva, ocorrido nesta sexta-feira, 3, em Rio Branco. Ela lutava contra um câncer no pâncreas.

Filiada desde 1997, Reginalda era uma militante aguerrida, sempre protagonista em campanhas e na vida orgânica do partido, onde ocupou vários cargos na direção partidária, entre eles a Tesouraria por vários mandatos.

Também deu importantes contribuições nas gestões da Frente Popular, seja no governo do Estado ou na Prefeitura de Rio Branco, sempre na área de Finanças, onde atuava. Era servidora da Secretaria de Estado de Fazenda.

A companheira Reginalda deixa um legado de dedicação a política, ao trabalho e de amizade.

Rogamos a Deus que conforte seus filhos, netos e demais familiares e amigos, e que Ele a receba em bom lugar.

O velório acontecerá a partir das 12h, na capela São João Batista, na Av. Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Rio Branco, 3 de Junho de 2022.

Manoel Lima da Silva

Presidente Regional do PT