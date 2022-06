MPAC volta a recomendar o uso de máscaras de proteção em suas unidades

Considerando o aumento de casos de Covid-19 e de síndromes gripais no estado, o uso de máscaras de proteção individual nas unidades do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) é recomendado a partir desta quarta-feira, 29.

A orientação está prevista no Ato nº 055/2022, assinado pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, publicado no Diário Eletrônico do MPAC, e é dirigida a membros, servidores, estagiários e colaboradores.

Segundo o procurador-geral, a medida é necessária, tendo em vista os relatos de contaminação por coronavírus e síndromes gripais. “É fundamental ampliar e aperfeiçoar as medidas voltadas para redução significativa do potencial do contágio, estabelecendo-se procedimentos de prevenção para evitar a propagação da doença”, explica.

Com a orientação, o MPAC busca, além de proteger a saúde de membros, servidores e da população, garantir a manutenção da prestação dos serviços à sociedade, já que pessoas acometidas por Covid-19 devem, obrigatoriamente, se afastar de suas funções para cumprir um período de isolamento social. “É obrigação do Ministério Público garantir um ambiente de trabalho e de atendimento seguro e com reduzido risco de disseminação da doença”, acrescenta.