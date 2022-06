Náutico x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Náutico e Vasco se enfrentam na noite desta terça-feira (7/6) em duelo da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time de Pernambuco é o 9º colocado da competição nacional, com 12 pontos. O Timbu quer vencer os cariocas para subir posições na tabela.

Já o Gigante da Colina está em quarto lugar, com 18 pontos e segue sem perder no torneio. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Náutico: Lucas Perri; Victor Ferraz, Carlão, Brunos Bispo e Thássio (João Paulo); Djavan, Ralph e Franco; Jean Carlos, Pedro Vítor e Léo Passos. Técnico: Felipe Conceição

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio. Técnico: Emílio Faro (interino)

Data: terça-feira (7/6)

Horário: 19h

Local: Estádio do Arruda, em Pernambuco

Transmissão: SporTv e Premiere