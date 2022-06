No AC, adolescente morre com tiro na nuca após cair por cima de espingarda

O adolescente Bruno Muniz, de 17 anos, morreu depois de sair para caçar com os dois irmãos na comunidade São João, no Liberdade, na BR-364.

À noite, eles montaram abrigo em um ponto da floresta. Durante a madrugada, Bruno caiu da rede sobre a espingarda, que disparou e acertou a região da nuca do jovem.

A vítima era estudante do primeiro ano do ensino médio na escola Magia do Saber. A instituição de ensino decretou luto e lamentou a perda do rapaz, que era um aluno bastante dedicado.

Bruno não resistiu e morreu. A Policia Militar esteve no local e, apesar ter sido notificado como um acidente, foi aberta uma investigação.

O IML foi até a comunidade e fez a remoção do corpo para Cruzeiro do Sul.