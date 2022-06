Núcleos de mulheres do MDB e Agir emitem nota de solidariedade à senadora Mailza

O MDB Mulher divulgou uma nota de solidariedade à senadora Mailza, na noite desta quarta-feira (16).

A presidente, deputada Antônia Sales, é quem assina o texto, e diz que vê com muita preocupação os maus-tratos que os homens do PP estão direcionado à senadora Mailza Gomes:.

“A senadora Mailza Gomes já conquistou o respeito do nosso povo e honra com seu comportamento exemplar o conjunto das mulheres acreanas. O MDB Mulher do Acre empresta sua plena solidariedade”, diz nota.

As mulheres emedebistas lembram no texto os quadros importantes protagonizados por lideranças femininas, e pedem ainda que outros partidos “mirem-se em nosso exemplo e busquem, estimulem e respeitem a presença feminina em seus quadros”.

Além do MDB, o núcleo de mulheres do partido Agir também prestou seu apoio à Mailza, “que tem sofrido duras investidas para que deixe a presidência do Partido Progressista e, consequentemente, desista do seu legítimo direito de ser candidata a reeleição”, diz trecho da nota que questiona: “Será que se lugar de uma mulher fosse um homem estaria havendo essa pressão truculenta?’

Veja as notas na íntegra:

Nota de solidariedade do MDB:

O MDB do Acre apresenta um bom relacionamento com nós, as mulheres.

Ao longo do tempo, merecem realce a Governadora Iolanda Lima, a Senadora Laélia Alcântara, eu, Deputada Estadual Antonia Sales, as colegas Eliane Sinhasique, Meire Serafim e a Deputada Federal Jéssica Sales.

Hoje, o nosso time está bem reforçado com a presença da Deputada Federal Mara Rocha, nossa pré-candidata ao Governo do Acre, e a Senadora Simone Tebet, pré- candidata à Presidência da República do Brasil.

Com esse repertório, sugerimos aos demais partidos políticos que mirem-se em nosso exemplo e busquem, estimulem e respeitem a presença feminina em seus quadros.

Por essa razão, vemos com muita preocupação e dissabor os maus tratos que os homens do PP estão infringindo à Senadora Mailza Gomes. A Senadora Mailza Gomes já conquistou o respeito do nosso povo e honra com seu comportamento exemplar o conjunto das mulheres acreanas.

O MDB Mulher do Acre empresta sua plena solidariedade à Senadora Mailza Gomes!

Deputada Antonia Sales ( Presidente do MDB Mulher )

Nota de Solidariedade AGIR

O Núcleo Setorial AGIR Mulher manifesta solidariedade a senadora Mailza Gomes (PP) que tem sofrido duras investidas por parte do Governador Gladson Cameli (PP) para que deixe a presidência do Partido Progressista e, consequentemente, desista do seu legítimo direito de ser candidata a reeleição. Como é de conhecimento de todos os acreanos e acreanas o partido AGIR possui como pré-candidato ao Senado Federal o jornalista Dimas Sandas que reúne as qualidades necessárias para exercer um excelente mandato, principalmente, para aqueles que mais necessitam. No entanto, acreditamos que a participação de Mailza Gomes nessa disputa oferece ao eleitor mais uma alternativa que destoa desse fatídico rol de opções que representam o mais do mesmo.

A pergunta que não quer calar é: será que se lugar de uma mulher fosse um homem estaria havendo essa pressão truculenta?

Desejamos que não haja nenhuma arbitrariedade para que Mailza seja prejudicada em razão de interesses mesquinhos que só visam a perpetuação no poder.

O partido AGIR não tem seus adversários políticos como inimigos e se pauta pelo princípio da justiça.

Que Mailza Gomes não seja injustiçada porque O FUTURO É DAS MULHERES!