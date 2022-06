Os favoritos da Copa do Mundo 2022; confira

URUGUAI

O Uruguai aparece pela primeira vez na nossa lista, agora à frente de Holanda e Senegal, que quase pegaram o Top-10. A Celeste venceu bem o México e o Panamá, e usou um time quase reserva no empate com os EUA. A seleção está se encontrando, com um meio-campo renovado e ótimos nomes no ataque.