Para pagar advogado, amigos de preso por transportar cocaína em caixas de biscoito fazem vaquinha

Preso pela PRF no último dia 27 de maio, quando transportava 478 kgs de cocaína em caixas de biscoitos, o motorista Luiz Felipe ganhou uma ajuda dos amigos para custear as despesas com advogados: uma vaquinha virtual.

“Nosso amigo Luiz Felipe foi vítima de uma cilada! Implantaram cocaína na carga que ele levava com destino a Natal. Ele foi preso pela Polícia Federal em Cuiabá. Pedimos ajuda com o custeio do advogado pra acompanhar ele lá! Quem conhece ele sabe que não seria capaz disso! Quem puder ajudar, seremos muito gratos”, diz o texto da vaquinha.

A meta é arrecadar R$ 2 mil, mas até o momento foram doados R$ 877,08, fruto da contribuição de 23 pessoas.