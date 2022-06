Pastor Márcio Poncio vive romance com influenciadora

O pastor evangélico Márcio Poncio, pode estar vivendo um novo romance com uma influenciadora. O perfil de celebridades no Instagram “Treta do Século”, divulgou fotos do líder religioso com a moça identificada como Lysiane Madeira. Nas imagens, os dois aparecem juntinhos posando para algumas fotos.

Ainda de acordo com o perfil de fofocas dos famosos, Márcio Poncio já teria, até mesmo, comprado um carro para a moça como presente de aniversário. Após a informação tomar conta das redes sociais, Lysiane Madeira tratou logo de trancar seu perfil no Instagram. Na mesma rede social, a moça acumula pouco mais de 8 mil seguidores.

Um fato nessa história, no entanto, chamou a atenção de muitos internautas. No último domingo (12), Dia Dos Namorados, Márcio Poncio usou suas redes sociais para publicar uma declaração de amor pública a sua ex-esposa Simone. O pastor ainda compartilhou uma tatuagem que fez em homenagem a ela em seu braço. No texto, o pai da influenciadora digital Sara Poncio falava a respeito da força do amor de sua família e rasgava elogios a mãe de seus filhos:

“NOSSO DIA. O nosso amor está no coração, na mente e na pele. Feliz Dia dos Namorados pra todos nós que alimentamos, que nutrimos, que focamos nas nossas relações no propósito de Deus em nossa vida, com solidez Deus tem nos preservado. Felicidade é você aqui, Simone Poncio, felicidade é está ao seu lado em todos os momentos da sua vida, rindo chorando, alegre triste, em casa na rua, perdidos, mas buscando sempre nos encontrar” , começou dizendo Márcio Poncio.

“Vou usar uma frase de uns dos comentaristas aqui: estive com você na pobreza na escassez e como não estaria me empenhando muito mais agora na abundância na prosperidade, estive ao seu lado na juventude e não estaria agora vivendo esse requinte, afinal vinho bom, demanda tempo e vc quanto mais o tempo passa melhor e mais preciosa fica”, prosseguiu.

“As vezes tenho dúvidas se sou merecedor, não sei. Só o amor poderá decidir isso. No momento, hoje, fica em mim a admiração a expectativa de ser contemplado por tudo que você é e se tornou. Aconteça o que for tudo permanecerá da mesma forma em você pois ninguém tirará o que é seu o que Deus te entregou. Quero ser apenas um odre para conservar tudo o que você é hoje e se tornará amanhã, cada vez mais VALIOSA”, finalizou Márcio Poncio.

Nas redes sociais internautas ironizaram as declarações de amor à sua ex-esposa Simone, após o vazamento das fotos do pastor com a influenciadora: “Aaaah a família tradicional brasileira”, debochou uma internauta. “Mas pra campanha política fica mais bonito defender a família”, ironizou outro. Vale lembrar, que Márcio Poncio é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro.