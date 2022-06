Paula Mariano diz que análise mostra queda nos casos de SRAG em crianças no AC: “Mas tem que ficar atento”

Em entrevista à imprensa nesta quinta-feira (16), a secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, falou a respeito do atual cenário no Acre diante do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que atinge crianças, especialmente de 0 a 5 anos.

A gestora orientou os pais que “mantenham os cuidados ainda, a gente viu que esse vírus se manifestou diferente, algumas crianças evoluíram rapidamente para gravidade”. Nos últimos dois meses 10 crianças morreram.

Paula deu algumas orientações aos pais: “Muito líquido [para as crianças], se perceber que a criança já gripou, procure os postos de saúde, o Pronto Socorro é para casos mais graves, e a estamos de portas abertas para atender”, frisou.

Paula afirmou que o o casos já estão diminuindo no estado. “Se você for fazer a análise, diz que está em queda, mas a gente sabe que como a Covid, a gente ainda tem que ficar atento. No ano passado as crianças estavam em casa, a imunidade mais baixa, e agora, com a vida voltando ao normal, a gente tem que ficar mais atento”.

A secretária lembrou ainda que o Governo criou o Comitê de Acompanhamento Especial das Síndromes Respiratórias (Caerp) no estado, composto por servidores da Sesacre, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Comunicação, Ministério Público do Estado do Acre, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.