Pesquisadores acreanos comemoram o primeiro registro de novo gênero e família para a flora do Brasil

Pesquisadores da Universidade Federal do Acre (Ufac) comemoram o primeiro registro de outro gênero e de outra família para a flora do Brasil. Trata-se de Styloceras brokawii Gentry & Foster, da família Buxaceae, uma espécie arbórea de pequeno porte coletada na primeira Unidade de Conservação criada no estado, a Estação Ecológica do Rio Acre, localizada no município de Assis Brasil, fronteira com o Peru.

A coleta feita no Brasil é fruto de um projeto de iniciação científica executado pelo pesquisador da Ufac, Mayk Honório de Oliveira, e está a 150 km de distância da ocorrência mais próxima da espécie, o Parque Nacional de Manu, em Madre de Dios, Peru. Em breve a novidade será divulgada em revista científica.

De acordo com o professor Marcos Silveira, Buxaceae é uma novidade para a flora do Brasil. “Para um pais com a maior diversidade de plantas do mundo, o registro de novas ocorrências de gêneros e de espécies não é algo incomum. No entanto, o mesmo não é verdade para famílias botânicas”, disse em publicação feita nas redes sociais.

“Em 2015, Ruptiliocarpon caracolito Hammel & N. Zamora, da família Lepidobotryaceae, uma espécie coletada no Acre em 2007, foi registrada em um gênero e uma nova família, inéditas para o nosso país. Basta conferir as nossas postagens para perceber que, nessa parte da Amazônia, as novidades são uma constante. Confirmando essa realidade, agora festejamos o primeiro registro de outro gênero e de outra família para a flora do Brasil”, complementa Marcos Silveira.

Dentre as sete espécies conhecidas, todas distribuídas na América do sul, seis ocorrem nas franjas andinas e apenas S. brokawii está nas terras baixas do Peru e da Bolívia. Para mais informações acesse: @floradoacre