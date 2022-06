Pimenta no Reino: Bocalom precisa exumar o sapo que enterraram no transporte público de Rio Branco

Sapo enterrado

Quando um negócio não dá certo de jeito nenhum, é costume popular dizer que “enterraram um sapo” no local. Problemático desde que o mundo é mundo, o transporte público de Rio Branco deve ter uma saparia (coletivo de sapo) enterrada ali nas redondezas do Terminal Urbano. Só pode.

Golpe atrás de golpe

O prefeito Tião Bocalom (PP) vem sofrendo golpe atrás de golpe quando o assunto é o transporte público da Capital.

Cronologia

Primeiro, desembolsou R$ 2,4 milhões em outubro do ano passado para que as empresas de ônibus colocassem as contas em dia. O resultado foi que dois meses depois a empresa de ônibus que operava na cidade abandonou a operação e deixou a população ao ‘Deus dará’. Bocalom então foi atrás de uma empresa de fora e fechou com a Ricco, de São Paulo, mas teve que desembolsar R$ 750 mil para a chegada da frota do Acre, em fevereiro deste ano. Agora, em junho, um novo capítulo, a Ricco parou de operar em 11 linhas e deu como justificativa a alta do Diesel. Para evitar mais um caos no transporte público, Bocalom enviou outro PL para a Câmara de vereadores nesta quarta (29), dessa vez de R$ 7,9 milhões para subsidiar o custo da empresa com o combustível até novembro e, consequentemente, a não alteração do valor da passagem, que atualmente é de R$ 3,50. Desse jeito as empresas vão acabar com o dinheiro em caixa da prefeitura.

Votação

O Projeto de Lei Complementar (PLC) deveria ter sido votado hoje na Câmara de Vereadores, mas a sessão acabou sendo suspensa e a matéria só deve ser apreciada amanhã, quinta-feira (30).

MP

Pra completar, até o Ministério Público entrou na jogada. Em meio à votação do PLC de R$ 7,9 milhões, o MP abriu um inquérito civil nesta quarta para apurar o contrato emergencial firmado entre a Prefeitura e Ricco Transportes.

Caravana Mdebista

A pré-candidata ao Governo do Acre pelo MDB, a deputada federal Mara Rocha, liderou uma caravana de mdbistas pelas ruas da região central de Rio Branco na última terça-feira (28). O percurso foi chamado de “Caminhada da Esperança” e circulou pelo Calçãdão da Benjamin Constant e Mercado Elias Mansour.

Companhia

Ao lado de Mara, estavam o presidente estadual do MDB, o deputado federal Flaviano Melo, o seu irmão, o vice-governador Major Rocha, e pré-candidatos do partido aos cargos de deputado estadual e federal.

Não está parado

O presidente do PP em Rio Branco, o professor Eluzimar Alencar, emitiu uma nota pública em nome do partido para tranquilizar seus filiados e a sociedade a cerca do quiprocó que a sigla esteve envolvida nos últimos dias. De acordo com Alencar, “o PP, como qualquer outro partido, tem suas divergências internas”, porém o Progressistas “não está parado” e continua se movimentando para a “manutenção e o aperfeiçoamento do nosso atual projeto”.

Senado

O advogado Sanderson Moura, lançou hoje, de forma oficial, a sua pré-candidatura ao Senado pelo Psol. Nas redes sociais, o psolista escreveu:

“Chega de ficar na plateia só aplaudindo como espectador. É hora de auxiliar o Acre e o Brasil a saírem do caos social. É hora de cair em campo e ser protagonista de uma nova história! Sanderson Moura é pré-candidato ao Senado Federal”.

Ecopontos

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), foi um dos cinco finalistas do prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae, na categoria Inovação e Sustentabilidade, devido ao projeto dos Ecopontos. Nas redes sociais, o prefeito comemorou a indicação. “Já somos vitoriosos, fomos escolhidos entre mais de 5 mil prefeituras de todo país! Esse tipo de reconhecimento é fundamental para percebermos que estamos no caminho certo. Agora, é seguir trabalhando com muito amor, dedicação, inovação e sustentabilidade”, escreveu.