Polícia prende jovem com 7 quilos de cocaína em Rio Branco

O traficante Luan da Silva Jacaúna foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (23), na Travessa Jaguari, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, a companhia Giro, do Bope, estava em patrulhamento de rotina pela região, quando recebeu uma denúncia via Copom informando que um homem estava em via pública em atitude suspeita e supostamente vendendo drogas.

De posse da denúncia, os militares foram até o lugar indicado e conseguiram encontrar Luan entrando em um beco e depois em uma residência. Ao fazer o acompanhamento a pé, e ver o suspeito entrado em uma residência, foi feita a abordagem e os militares perguntaram onde estava a mochila que Luan carregava. O homem então mostrou a mochila embaixo de uma cama e os militares verificaram o que havia dentro.

Na mochila foi encontrado cerca de 7 tabletes de cocaína, que pesou 7,2 kg. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao traficante que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, para serem tomadas as medidas cabíveis.