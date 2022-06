Por atraso no voo, agenda da Ministra da Mulher e da Família tem horário alterado no AC

A titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto, chega ao Acre nesta segunda-feira (20), para entrega de 15 veículos e kits de equipagem para Conselhos Tutelares do estado do Acre.

O evento estava programado para iniciar às 9h30, mas com atraso do voo, foi remarcado para às 15h, na Esplanada do Palácio Rio Branco, com a presença da governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Com a presença da ministra, haverá a cerimônia de entrega das viaturas e armamentos para as Polícias Militar e Civil, anúncio da instalação da Casa da Mulher Brasileira, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, Qualificação para Mulheres em Situação de Violência Doméstica e abertura do Workshop de Capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do estado do Acre.

A gestora visita também a Defensoria Pública do Estado do Acre e, por último, participa da cerimônia de entrega de veículos para os Conselhos Tutelares do Acre.

Por conta do atraso no voo, os outros compromissos da agenda também devem ter horário alterado.

