Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega escola nova na Comunidade Campinas

A prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou mais uma escola. Desta vez, a comunidade beneficiada foi a do baixo rio Campinas. A demanda de uma nova escola foi recebida pelo vice-prefeito Henrique Afonso e, neste sábado, 26, o prefeito Zequinha Lima realizou a entrega da nova escola.

“Me sinto honrado pelo que o prefeito fez por nós. Isso nunca tinha acontecido antes. Tenho 42 anos e era meu sonho ter tido uma escola dessas. Eu não tive, mas agora meu filho vai ter”, disse o morador Francisco Auricélio de Oliveira, o Deda.

A escola entregue possui estrutura completa, com banheiro em alvenaria, móveis, poço artesiano, bebedouro, freezer e internet.

“Sinto uma alegria em ter nosso prefeito pela primeira vez na comunidade, entregando uma escola padrão para nossos filhos. Minha filha está no primeiro ano. Antes, os alunos não sabiam nem escrever o nome. A escola está completa, com poço artesiano para os alunos terem uma água adequada para beber, banheiro de alvenaria, internet, tudo novo. Espero que o prefeito volte novamente e volte sempre, porque é uma alegria ter ele aqui na nossa comunidade”, disse a moradora Késsia Nascimento da Silva.

O objetivo da comunidade agora é levar o ensino médio. A prefeitura apoia essa reivindicação e tem buscado esse objetivo através da parceria com a Secretaria Estadual de educação.

“Conseguimos trazer um ensino de mais qualidade para a comunidade, por meio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e agora queremos conseguir ensino médio e contamos com essa parceria entre prefeitura e estado para alcançar esse objetivo”, disse Leila Gomes dos Santos, diretora da escola da comunidade.

Com cerca de 80 alunos matriculados, a nova escola tem duas salas de aula com quatro professores. O evento de entrega transformou-se em uma celebração para a comunidade, que recebeu com alegria a nova estrutura.

“Estou feliz porque todos os moradores dessa região vieram para celebrar essa conquista. Estou com minhas energias renovadas, para trabalhar cada vez com mais afinco por aqueles que mais precisam. Estamos tendo a satisfação em entregar uma escola nova, com estrutura completa, com poço artesiano, bebedouro, freezer, ventilador e internet. Com isso a comunidade sai do isolamento digital”, disse o prefeito Zequinha Lima.

O prefeito Zequinha destacou ainda, a importância de um patrimônio como a escola e seu significado: educação e cidadania.

“A gente vê a alegria da comunidade em receber um patrimônio público como esse aqui e certamente vão cuidar muito bem. É uma alegria saber que estamos chegando aonde as pessoas nunca imaginaram que pudéssemos chegar com nossas ações. E com a educação que é maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para seus filhos: uma boa escola, com uma boa educação”, concluiu o prefeito.