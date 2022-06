Prefeitura de Manoel Urbano abre licitação de pregão presencial para fornecimento de materiais

A Prefeitura Municipal de Manoel Urbano abre licitação de pregão presencial 0011/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para a contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de material de consumo, material médico, material odontológico, material hospitalar e equipamentos e material permanente para o funcionamento e desenvolvimento das ações das unidades básicas de saúde e vigilância em saúde do município de manoel urbano do estado do acre, conforme especificações e condições gerais de fornecimento e execução contida no edital e seus anexos. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 01 de julho de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.