Professor é assassinado na frente do filho e da esposa no AC após ter casa invadida

O professor de educação física Marcelo de Araújo Brígido, de 42 anos, que teve a casa invadida e foi ferido com 6 tiros na noite desta terça-feira (31), morreu no Centro Cirúrgico do pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, Marcelo estava dentro da própria residência, localizada na rua Bonfim, no loteamento Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, com a esposa e uma criança, que é filho do casal, quando dois homens fortemente armados chegaram no local em um carro modelo Yaris de cor cinza.

Os bandidos desceram do veículo e arrombaram a porta da frente da residência e já chegaram atirando em Marcelo, que estava deitado em uma cama. Seis tiros atingiram a vítima nas regiões do tórax, abdômen e perna. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para o veículo fugiram do local.

A esposa de Marcelo acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado.

Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam Marcelo em estado de saúde grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde minutos depois de dar entrada no Centro Cirúrgico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).