Rio Branco e Amazonas fazem confronto pela liderança do Grupo 1

Com apenas uma derrota e na vice-liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco acumula neste início de competição aproveitamento de 70,8%, percentual inferior apenas ao líder da chave e próximo adversário, a equipe do Amazonas-AM (75%).

Nesta temporada, as duas equipes já mediram forças pela sexta rodada da competição, precisamente no estádio Florestão, quando o Rio Branco arrancou um empate já nos acréscimos, com um gol do goleiro Evandro Gigante. O jogo da volta, no próximo domingo (12), às 14h (de Rio Branco), será disputado no estádio da Colina, em Manaus-AM. Uma vitória do Alvirrubro não somente empurra o time a liderança da chave, como o deixa a equipe pertinho da classificação à próxima fase do torneio.

Na tarde dessa terça-feira (7), no CT do José de Melo, o estrelado técnico Bruno Monteiro comandou um trabalho tático. O lateral direito Pêu e o zagueiro Yago não participaram da movimentação. Os dois atletas estão no departamento médico. O primeiro com desconforto muscular e o segundo com um inchaço no tornozelo esquerdo.

O atacante Wanderson falou ao programa o “Grande Lance Esportivo da Rádio Difusora Acreana” a respeito do duelo contra os amazonenses. Segundo ele, o Rio Branco, apesar do respeito à equipe da Onça Pintada, não vai somente para se defender em campo, mas também parte em buscar de uma vitória fora de casa para consolidar a classificação.

Mato-grossense apita o confronto

O mato-grossense Rafael Odílio Ramos dos Santos será o árbitro da partida do próximo domingo (12), às 14h (de Rio Branco), no estádio da Colina, em Manaus-AM, envolvendo a Onça Pintada e o Estrelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e Alexsandro Lira de Alexandre serão os assistentes.