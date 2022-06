Rooftime será atração do feriadão em Rio Branco nesta quarta-feira; confira

Nesta quarta-feira, dia 15, um dos nomes mais icônicos da atualidade na música eletrônica, o trio Rooftime, chega a Rio Branco pela primeira vez para agitar a capital no dia em que se comemora o Aniversário do Estado do Acre, e na véspera do feriado nacional de Corpus Christi. O show acontece na casa de eventos Maison Borges, no Distrito Industrial da cidade, e estrela a label Social Friends, uma balada que começou para amigos e vem crescendo exponencialmente no cenário.

O grupo paulista irá levar ao público da região um set inesquecível com seus grandes sucessos, como “Don’t Let it Go”, “I Will Find”, parceria feita com o Vintage Culture e lançada pelo grande selo holandês Spinnin’ Records, “Free My Mind” na colaboração com Alok e Dubdogz, além de outros sucessos do trio que atualmente conta com mais de 86 milhões de streams nas plataformas e marca presença entre os 10 maiores artistas brasileiros do segmento eletrônico.

Para suas produções, o Rooftime retrata histórias e inspirações, sem se limitar a apenas um segmento. Essa pluralidade musical fica evidente nas apresentações ao vivo do trio, mesclando sons pré-feitos com melodias e instrumentos ao vivo, sem cair na mesmice de mashups e drops usuais. Todos esses fatores tornam seus shows uma experiência única. Atualmente o grupo divulga em seu canal oficial no YouTube a websérie autoral de 10 episódios, “Highs and Lows”, na qual os integrantes comentam em um estilo descontraído sobre suas trajetórias na música.

Para 2022, o trio formado por Lisandro, Gabriel e Rodrigo prepara novidades e uma série de lançamentos inéditos, além de uma agenda de shows nacionais e internacionais que promete tirar o fôlego de todos.

Serviço: Social Friends com Rooftime

Data: 15 de junho de 2022, quarta-feira

Horário: Abertura às 22h

Local: Maison Borges (Rua das Acácias, nº 1001, Distrito Industrial – Setor B, Rio Branco, AC)

Ingressos: sujeitos à disponibilidade no site da Ticmais ou nos pontos de venda autorizados.

Obrigatória apresentação da carteira de vacinação para acesso ao local do evento.