São Paulo x Palmeiras: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo terá a chance, apenas três dias depois e contra o mesmo rival, de apagar a imagem deixada pela frustrante derrota de segunda-feira, em que vencia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo e permitiu a virada. Como tem sido frequente nas últimas partidas, o técnico Rogério Ceni tem longa lista de desfalques para a partida.

O Palmeiras vem embalado por uma sequência de 19 jogos de invencibilidade e, principalmente, pelo desempenho recente nos clássicos contra o São Paulo. O Morumbi, por exemplo, já foi palco de duas vitórias do Verdão neste ano. Para o mata-mata, a equipe não terá Abel Ferreira no banco, mas deve contar com reforços.

Transmissão: Amazon Prime Video.

Tempo Real: o ge acompanha todos os lances do jogo (clique aqui para acessar).

Escalações prováveis

São Paulo – Técnico: Rogério Ceni

O treinador deve fazer mudanças na escalação em relação ao jogo da última segunda-feira, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. As expectativas são de mexidas nas laterais e no ataque. O treinador não terá nenhum reforço vindo do departamento médico, e mais uma vez terá nove desfalques para enfrentar o rival.

Provável escalação: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Rafinha, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor , Patrick (Luciano) e Welington (Reinaldo); Calleri.