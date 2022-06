Servidores do Ifac anunciam paralisação nesta sexta contra corte de R$ 3,2 milhões no orçamento

A Seção Acre do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe/AC), entidade que representa os funcionários do Instituto Federal do Acre (Ifac) promoverá um dia de paralisação nesta sexta-feira, 03 de junho, a partir das 9h, no hall de entrada do Campus Rio Branco.

A paralisação votada em assembleia por servidores do Campus Rio Branco e da Reitoria é uma ação em apoio à greve que já dura mais de 10 dias em Institutos Federais de vários estados do país. Os servidores mobilizados em greve com apoio do Sinasefe Nacional reivindicam recomposição salarial de 19,99%, a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, do “Teto de gastos” e o arquivamento da PEC 32/2020, que representa o fim dos serviços públicos a partir da chamada reforma administrativa.

Além destas reivindicações, o dia de paralisação dos servidores também é uma forma de protestar contra o mais recente ataque do Governo Federal à educação pública, por meio do bloqueio de 14,5% do orçamento da Rede de Institutos Federais. Para o Ifac, esse bloqueio representa R$ 3,2 milhões no orçamento, o que comprometerá o funcionamento da instituição que há mais de 10 anos tem contribuído na formação de milhares de jovens e adultos, do ensino médio até à pós-graduação, especialmente pela presença nos municípios do interior do estado.

Durante o ato de paralisação no Campus Rio Branco, gestores do Ifac vão apresentar os dados sobre o orçamento e os impactos do bloqueio para a instituição.