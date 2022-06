Simaria, após desentendimento com Simone, tem atitude inesperada em show e briga vaza: “Fim da dupla”

A dupla sertaneja Simone e Simaria voltou a ser alvo de polêmicas nesta segunda-feira (13). Em suma, tudo aconteceu após uma atitude de Simaria durante o show deste domingo (12), na cidade de Itabaiana, Sergipe.

Isso porque, Simaria resolveu interagir com o público mais de perto. A coleguinha resolveu descer do palco para tirar fotos com os fãs, neste domingo (12). Assim, durante o show, Simaria desceu do palco para dar atenção aos fãs que estavam na grade.

Mas a web não deixou barato e duvidou da atitude da cantora. Muitos acreditam que a atitude não passou de uma tentativa de limpar a imagem.

Isso porque, ultimamente Simone e Simaria vem causando bastante constrangimento entre si. Seja em shows ou em programas de televisão aberta. Além disso, Simaria abalou a dupla na última sexta-feira (10), ela se atrasou mais de uma hora após o início de um show em Pernambuco.

“Mas não respeita a irmã”, comentou uma seguidora. “Ela quer se redimir com os fãs depois das mancadas”, retrucou outra. “Atitude de me engana que eu gosto”, escreveu mais uma pessoa na web.

Portanto, com intuito de amenizar a situação, Simone resolveu deixar uma mensagem para os fãs da dupla.

Sendo assim, Simone disparou: “Passando aqui para agradecer a galera de Caruaru pelo carinho. Que energia maravilhosa, que povo lindo, que cidade. Foi uma noite muito especial“, começou. “Eu estava morrendo de saudade de cantar para vocês. Voltei com o coração muito cheio de alegria. Muito obrigada”, concluiu a dupla de Simaria.

Vale lembrar que por causa do atraso no show, o espetáculo iniciou apenas com Simone. Sendo assim, as artistas ainda tentaram fazer mais três canções e acabar o show. “Coleguinhas, chegou a hora de ir embora”, falou.

Simaria briga com Simone no palco

Porém, Simaria, que tinha acabado de aparecer, não curtiu nem um pouco. “Nós não vamos embora, eu ganhei mais um pouquinho de tempo com vocês”. Contudo, a outra ainda tentou acabar o espetáculo mais uma vez, clamando que os admiradores cantassem a saideira para terminar o show.

Todavia, a irmã de Simone reclamou novamente.” Mais uma Simone, aguenta aí!’ Pelo menos mais umas três”, detonou. Sendo assim, o público viu ao vivo as duas discutirem no palco.