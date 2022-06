Simone e Simaria têm novo barraco vazado, famoso cantor entrega as irmãs e anuncia: “Brigaram”

Como se sabe, as cantoras Simone e Simaria tiveram um grande barraco recentemente. Agora, o cantor Frank Aguiar botou mais lenha na fogueira sobre o assunto. Vaza vídeo que escancara briga.

Ele decidiu se manifestar e deu pormenores dos bastidores do relacionamento entre as artistas, que passam por uma briga para todo mundo ver. Responsável por empregar as irmãs no meio da música, o famoso foi sincero sobre Simone e Simaria.

Ele disse, em suma, que as duas sempre tiveram embates. Todavia, não poupam esforços para defenderam uma à outra quando precisam. “São irmãs que sempre brigaram, mas que se defendem também. Não aguentam ouvir ninguém falando algo uma da outra. Brigam e logo fazem as pazes, sempre foi assim”, disse ele ao jornalista Lucas Pasin, do Splash no UOL.

O artista, dessa forma, ainda comentou sobre o fim de Simone e Simaria e não crê na separação das duas. “Não acho que elas possam se separar. Elas se completam, costumo dizer que são como tampa e penico. Simone não vive sem a Simaria”, explicou o artista do forró. Por último, Frank Aguiar ficou chateado com os ataques que Simone e Simaria recebem.