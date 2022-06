Sindicato dos médicos decide adiar greve no Acre para avaliar acordos

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) decide adiar a retomada da greve para que, antes da mobilização, seja realizada uma assembleia geral extraordinária, segunda-feira, 4 de julho. O movimento paredista estava marcado para iniciar nesta quinta-feira, 30.

Os sindicalistas planejam reunir primeiro a classe para avaliar a atual situação do estado e verificar os avanços obtidos a partir das cobranças feitas ao governo do estado. A categoria poderá decidir os novos rumos, incluindo continuar ou não com o protesto.

Para o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado, a proposta é verificar se existem ganhos e se a população está sendo beneficiada com a melhoria no atendimento. Entre as reivindicações está a realização do concurso público para garantir a ampliação do quadro de servidores e o reconhecimento da classe, por meio de gratificações, devido à exposição dos profissionais que enfrentam o coronavírus, a varíola do macaco e as síndromes gripais.

“Queremos melhorias, concurso público e o reconhecimento do risco enfrentado pelos trabalhadores. Existindo avanços, a população será beneficiada de forma direta”, detalhou o representante sindical.