Socorro Neri comemora aniversário de 60 anos do Acre: “Estado jovem que tem muito a crescer”

A pré-candidata à Câmara Federal, Socorro Neri (Progressistas), usou o seu perfil no Instagram para comemorar o aniversário de 60 anos do Acre.

“Nosso Acre, um lugar incrível e de um povo de muita força, hoje comemora 60 anos de emancipação política. Nosso estado é jovem e ainda tem muito pela frente, muito a realizar, muito a crescer e ser cada vez mais promotor de inclusão e desenvolvimento para todos que o habitam”, escreveu a gestora.

Socorro Neri gravou um vídeo em homenagem ao Estado.

“Acreana do pé rachado como sou, lá do rio Tarauacá, tenho orgulho da nossa história, e compromisso de vida com o nosso povo. Vamos seguir juntos com trabalho, seriedade e esperança”, finalizou.