Terremoto de magnitude de 6,5 atinge Peru e municípios acreanos

Um terremoto de magnitude de 6,5 atingiu o município de Tarauacá, no interior do Acre na noite desta terça-feira (7). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo sísmico ocorreu às 19h55, hora local e o epicentro foi localizado a cerca de 100 quilômetros a Sudoeste da cidade acreana e se deu a uma profundidade de 616 quilômetros, portanto foi muito profundo.

Segundo o site MetSul, “terremotos perto da superfície com profundidade entre 10 e 20 quilômetros têm risco muito maior de produzir danos enquanto sismos muito profundos como este no Acre costumam ter efeitos menores na superfície”.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos causados pelo tremor. De acordo com dados do Google Sismos, o abalo também foi sentido no município de Jordão