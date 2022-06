Traficantes entregam por engano cocaína avaliada em R$ 427 mi em supermercados

A apreensão da droga ocorreu após a polícia ser informada de que funcionários de supermercados em diferentes lojas por todo o país encontraram pacotes de cocaína no meio das caixas da fruta. Ao todo, a carga pesava 839 kg.

De acordo com as autoridades locais, o carregamento de cocaína era proveniente da Colômbia. A droga foi desembarcada e entregue na República Tcheca, mas seu destino era outro. Os investigadores informaram que os entorpecentes deveriam ter sido entregues na Alemanha.”Cubos de cocaína prensados, em caixas de banana, foram encontrados esta tarde por trabalhadores de supermercados em Jičín e Rychnov nad Kněžnou. Os investigadores criminais descobriram que mercadorias do mesmo lote foram distribuídas para vários outros locais da República Tcheca”, informou a polícia.