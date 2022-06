Ufac vai perder R$ 8 milhões e Ifac mais de R$ 3 mi com corte na Educação

A Universidade Federal do Acre (Ufac) será uma das instituições de ensino que sofrerão redução de verba após o corte de 14,5% anunciado pelo governo federal na última sexta-feira (27). o Instituto Federal do Acre (Ifac) também terá redução.

Serão R$ 8 milhões bloqueados do orçamento da Ufac, e R$ 3,2 milhões no Ifac.

A reitora da universidade, Guida Aquino, está em Brasília, onde se reuniu com parte da bancada federal para tentar apoio na reversão da situação.

Esta não é a primeira vez que a única universidade pública do Estado sofre com cortes do Governo Bolsonaro. Em 2021, o Ministério da Educação já reduziu em 24% o orçamento da Ufac, com perca de R$ 11,9 milhões, em relação ao orçamento de 2020. Nos últimos sete anos, o corte foi de 48,2%.

Sobre o corte

Na última sexta-feira (27), o Governo Federal anunciou um corte no orçamento da união de aproximadamente R$ 14 bilhões.

Serão R$ 3,23 bilhões na Educação, representando 14,5% da verba das universidades e institutos federais para despesas de custeio e investimento. A mesma porcentagem de bloqueio será aplicado ao orçamento discricionário de entidades vinculadas ao MEC como a Capes (que coordena os cursos de pós-graduação), a Ebserh (que gerencia hospitais universitários) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que auxilia estados e municípios a garantir educação básica de qualidade.

O governo diz que o contingenciamento é necessário para cumprir o teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas.

A medida ocorre enquanto o governo se prepara para conseguir bancar reajuste linear concedido de 5% para todo o funcionalismo público.