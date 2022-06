Vale-gás equivale a menos da metade do valor médio do botijão no AC, diz levantamento nacional

Os beneficiários recebem, a cada dois meses, o correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional da revenda do botijão de 13kg. O valor do vale-gás de R$53,00 que, em junho, começou a ser pago dia 17, equivale a menos da metade do preço médio no Acre e outros 22 estados, além do Distrito Federal.

De acordo com o último levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 12 a 18 de junho, o valor de R$53 não cobriria nem a metade do valor do botijão, com exceção do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.

No Acre, o valor médio do botijão de gás de 13kg, no período de 12 a 18 de junho, estava em R$130,11.

Quando analisado por região, em nenhuma delas o valor do vale-gás cobriria a metade do preço do botijão. Na Região Norte, o valor médio é de R$122,01, segundo os dados da ANP.